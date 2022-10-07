Погода порадует жителей Мурманской области теплым днем без дождей

Температура воздуха составит +6+11 градусов.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Мурманской области 7 октября будет тепло без дождей, так что самое время подумать о прогулке.
- Предстоит прекрасный сухой солнечный день, достаточно теплый, пусть и с порывистым ветром. Ловите момент, до начала полярной ночи меньше двух месяцев, - пишут в паблике "Погода в Мурманске".
Температура воздуха составит +6+11 градусов.
8 октября в регионе пройдет очередной атмосферный фронт и снова зарядят дожди.
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