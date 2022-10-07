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Общество7 октября 2022 7:17

Казначейство в Мурманской области возглавила Ольга Беззубко

В качество и.о. она руководила управление с мая этого года
Ника СВЕТЛОВА
Новый руководитель областного казначейства - Ольга Беззубко. Фото: Управление федерального казначейства по Мурманской области

Новый руководитель областного казначейства - Ольга Беззубко. Фото: Управление федерального казначейства по Мурманской области

У Управления федерального казначейства Мурманской области сменился руководитель. В должности с 5 октября утвердили Ольгу Беззубко, которая с 27 мая была исполняющим обязанности руководителя.

Приказ о ее назначении подписал министр финансов России Антон Силуанов.

Также руководитель сменился у УФАС по Мурманской области.

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