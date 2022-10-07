8 октября дорогу на Териберку перекроют на час из-за взрывов

Дорогу на Териберку перекроют на час.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
Водителей предупреждают о перекрытии дороги на Териберку. Как сообщает Мурманскавтодор, 8 октября проезд по ней закроют с 12.00 д 13.00.
Причина ограничения движения – взрывы в рамках реконструкции второго участка дороги на Териберку. Первый завершили в 2021 году.
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