В Хибинах дождь смыл снег

Снег в Хибинах частично смыло. Фото: vk.com/pogoda51

В Мурманской области осень борется с наступающей зимой. В Хибинах еще несколько недель выпал снег, однако удержаться на вершинах он смог не везде.

- Циклон [пришел] достаточно теплый, поэтому даже наверху (высота 850 метров) в Хибинах идет дождь. Выпавший там 2 октября значительный снежный покров смыло, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: в Заполярье потеплеет до +10.

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