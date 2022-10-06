Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 14:55

В Хибинах дождь смыл снег

Но в ближайшее время снежный покров может вернуться
Источник:kp.ru
Снег в Хибинах частично смыло. Фото: vk.com/pogoda51

Снег в Хибинах частично смыло. Фото: vk.com/pogoda51

В Мурманской области осень борется с наступающей зимой. В Хибинах еще несколько недель выпал снег, однако удержаться на вершинах он смог не везде.

- Циклон [пришел] достаточно теплый, поэтому даже наверху (высота 850 метров) в Хибинах идет дождь. Выпавший там 2 октября значительный снежный покров смыло, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: в Заполярье потеплеет до +10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru