Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 14:34

В Мурманской области потеплеет до +10

Местами ожидается дождь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
7 октября будет относительно теплая и сухая погода.

7 октября будет относительно теплая и сухая погода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области 7 октября будет относительно теплая и сухая погода. Циклон, который принес на Кольский полуостров обильные дожди, сместится на юго-запад Баренцева моря, а наш регион окажется под влиянием его южной периферии.

- Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске на Пяти Углах смонтировали первую в городе теплую остановку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru