В Мурманской области потеплеет до +10

7 октября будет относительно теплая и сухая погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области 7 октября будет относительно теплая и сухая погода. Циклон, который принес на Кольский полуостров обильные дожди, сместится на юго-запад Баренцева моря, а наш регион окажется под влиянием его южной периферии.

- Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске на Пяти Углах смонтировали первую в городе теплую остановку.

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