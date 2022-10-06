На территории Апатитов и Печенгского лесничества обнаружили вредителя - черного усача

Жук в первую очередь повреждает сосны. Фото: Яна ЛИСИНА

В лесах Мурманской области обнаружили вредителя, опасного для хвойных деревьев, особенно сосны. Речь идет о черном сосновом усаче, представителей которого заметили на территории Апатитов и Печенгского лесничества.

- Жуки способны к перелетам. Однако основной способ распространения насекомых – перевоз заселенной жуками древесины. Личинка выгрызает в коре и лубе большие неправильные площадки и через 1-2 месяца уходит в древесину, выгрызая в ней вертикальный скобкообразный ход, заканчивающийся кукольной колыбелькой у поверхности, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Северян, которые заметят поврежденные деревья, просят сообщить об этом в отдел фитосанитарного надзора по адресу Мурманск, ул. Пушкинская, 7, тел: (8152) 45-64-20, (8152) 45-54-25; e-mail: fitogranica51@yandex.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru