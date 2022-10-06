В Апатитах поймали повторно севшего пьяным за руль мужчину

Автомобилисту грозит двух лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Апатитах на улице Ленина инспекторы ДПС поймали пьяного водителя-рецидивиста, который нарушил ПДД. При освидетельствовании тест показал положительные результаты, наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,610 мг/литр.

- Выяснилось, что ранее 31-летний северянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение по статье 12.26 КоАП РФ и был лишен водительских прав на 18 месяцев, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК России. Автомобилисту грозит двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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