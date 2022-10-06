В Мурманске вор-рецидивист украл камеру видеонаблюдения во время ее установки

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске поймали 22-летнего местного жителя, который украл камеру видеонаблюдения за 18 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, молодой человек проходил мимо, когда рабочие устанавливали камеру наружного видеонаблюдения. В какой-то момент сотрудники отвлеклись, не зафиксировав оборудование на стене, оставив его рядом. Этим мурманчанин и воспользовался.

- Безработного северянина, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж, задержали. Похищенное у него забрали и вернули владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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