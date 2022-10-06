Непригодные для строительства участки для многодетных семей в Мурманской области будут возвращать

Не на всех участках, которые получают многодетные северяне, можно построить дома. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманской области есть проблема с земельными участками для многодетных семей. На многих таких выделенных территориях очень сложно построить дом из-за особенностей земли Кольского полуострова: болотистой местности, скал и т.д.

Некоторые семьи годами добиваются создания инфраструктуры, но пока безуспешно.

- Много лет назад участки были предоставлены, есть места, где инфраструктуру обеспечить невозможно. С областным минстроем надо запустить программу с возрастом этих земельных участков с соответствующей компенсацией, - дал поручение губернатор Андрей Чибис.

Также он отметил, что надо активизировать развитие инфраструктуры там, где есть для этого возможности.

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