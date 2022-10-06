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Общество6 октября 2022 12:40

Непригодные для строительства участки для многодетных семей в Мурманской области будут возвращать

Вместо них северяне смогут получить компенсацию
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Не на всех участках, которые получают многодетные северяне, можно построить дома.

Не на всех участках, которые получают многодетные северяне, можно построить дома.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманской области есть проблема с земельными участками для многодетных семей. На многих таких выделенных территориях очень сложно построить дом из-за особенностей земли Кольского полуострова: болотистой местности, скал и т.д.

Некоторые семьи годами добиваются создания инфраструктуры, но пока безуспешно.

- Много лет назад участки были предоставлены, есть места, где инфраструктуру обеспечить невозможно. С областным минстроем надо запустить программу с возрастом этих земельных участков с соответствующей компенсацией, - дал поручение губернатор Андрей Чибис.

Также он отметил, что надо активизировать развитие инфраструктуры там, где есть для этого возможности.

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