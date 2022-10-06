Директор учреждения в Снежногорске три месяца незаконно начисляла зарплату своему мужу

Руководитель учреждения признала свою вину и добровольно возместила причиненный ущерб. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полярный районный суд вынес приговор директору муниципального учреждения Снежногорска, которая занималась растратой бюджетных денег.

Так, в одном из подразделений этого учреждения в должности дежурного, а затем и сторожа, работал супруг директора организации. Ему женщина незаконно начисляла зарплату.

- В 2019 году в течение трех осенних месяцев женщина, зная, что ее муж не исполняет свои трудовые обязанности и находится за пределами Мурманской области, дала указание специалисту по кадрам внести в табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда ложные сведения о нахождении своего супруга на рабочем месте, - сообщили в пресс-службе суда.

Все начисленные деньги за фактически не отработанные часы и смены, а именно 34 тысячи рублей, перечислили на расчетный счет прогульщика.

Руководитель учреждения признала свою вину и добровольно возместила причиненный ущерб. Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

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