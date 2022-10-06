В Мурманске начали успешную борьбу с пылью на городских улицах

Для борьбы с пылью в Мурманске закупают новую технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске изменили подход к борьбе с пылью в городе. Образуется она как летом из-за почвы, так и после зимы из-за песко-соляной смеси, которую используют в борьбе с гололедицей.

- В этом году город стал чище и опрятнее, это отмечают горожане. Введены практики работы с пылью, и песчаные бури, которые существовали на протяжении нескольких лет, минимизированы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В ближайшее время город закупит еще 22 единицы техники для уборки - за счет гранта правительства и внутренних ресурсов.

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