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Общество6 октября 2022 11:34

Центру лыжной подготовки «Норебо» предварительно отказали в выделении участка для строительства трамплинов

Разработка схемы проекта оказалась выполнена с нарушением
Ника СВЕТЛОВА
Земельный участок под трамплины не согласовали.

Земельный участок под трамплины не согласовали.

Фото: Дарья ЦЕБРИК

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Центр лыжной подготовки «Норебо» в предварительном согласовании земельного участка для строительства трамплинов.

В документе отмечается, что схема не соответствует форме и требованиям к ее подготовке, утвержденным приказом Росреестра, а также с нарушением требований Лесного кодекса о неизменении границ городских лесов.

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