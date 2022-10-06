В Мурманске наградили лучших учителей города

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 18 образовательных учреждений. Фото: администрация Мурманска

В Детской театральной школе столицы Заполярья подвели итоги традиционного конкурса «Учитель города Мурманска — 2022».

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 18 образовательных учреждений. Кто же стал лучшим?

- Призером в номинации «Педагогический дебют» стала Анастасия Палагутина, учитель истории и обществознания гимназии № 10. В номинации «Педагогический поиск» призерами стали два участника — Ирина Страшнова, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 и Анжелла Двинина, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска школы №37, - сообщили в администрации города.

Победу в конкурсе завоевала Наталья Аболемова, учитель английского языка гимназии №8.

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