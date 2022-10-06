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Политика6 октября 2022 10:43

Помощь для семей мобилизованных жителей Мурманской области: куда звонить, телефоны

Куда звонить семьям мобилизованных жителей Мурманской области, телефоны
Есения ДОБРОНРАВОВА
Во вопросам социальных выплат для семей мобилизованных работают специальные телефоны.

Во вопросам социальных выплат для семей мобилизованных работают специальные телефоны.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области поддерживают не только мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, но и их семьи.

Для жен, родителей и опекунов призванных разработали комплекс социальных мер. В частности, семьи мобилизованных могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и дополнительно по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет.

Для семей по вопросам помощи работают специальные телефоны.

Мурманск 8-991-669-10-52

Кола 8 (81553) 3-20-71, 8 (81553) 3-64-04

Никель 8 (81554) 5-13-01

Заполярный (81554) 6-25-66

Кандалакша 8-952-290-15-91

Полярные Зори 8-952-290-18-37

Ковдор 8-953-302-37-46

Умба 8-953-302-37-60

Апатиты 8-900-940-08-61

Кировск 8-900-940-07-23

Мончегорск 8 (81536) 3-29-95

Оленегорск 8 (81552) 5-33-61

Ревда 8 (81538) 4-40-18

Североморск 8-902-035-15-63

ЗАТО Островной 8 (81558) 5-00-20

Снежногорск, Гаджиево 8 (81530) 6-02-88

Полярный 8 (81551) 7-14-58

Заозерск 8 (81556) 3-15-43

Видяево 8 (81553) 5-66-26, 8 (81551) 7-14-58

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