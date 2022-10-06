Помощь для семей мобилизованных жителей Мурманской области: куда звонить, телефоны

Во вопросам социальных выплат для семей мобилизованных работают специальные телефоны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области поддерживают не только мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, но и их семьи.

Для жен, родителей и опекунов призванных разработали комплекс социальных мер. В частности, семьи мобилизованных могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и дополнительно по 20 тысяч на каждого ребенка до 18 лет.

Для семей по вопросам помощи работают специальные телефоны.

Мурманск 8-991-669-10-52

Кола 8 (81553) 3-20-71, 8 (81553) 3-64-04

Никель 8 (81554) 5-13-01

Заполярный (81554) 6-25-66

Кандалакша 8-952-290-15-91

Полярные Зори 8-952-290-18-37

Ковдор 8-953-302-37-46

Умба 8-953-302-37-60

Апатиты 8-900-940-08-61

Кировск 8-900-940-07-23

Мончегорск 8 (81536) 3-29-95

Оленегорск 8 (81552) 5-33-61

Ревда 8 (81538) 4-40-18

Североморск 8-902-035-15-63

ЗАТО Островной 8 (81558) 5-00-20

Снежногорск, Гаджиево 8 (81530) 6-02-88

Полярный 8 (81551) 7-14-58

Заозерск 8 (81556) 3-15-43

Видяево 8 (81553) 5-66-26, 8 (81551) 7-14-58

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru