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Происшествия6 октября 2022 10:26

В Кандалакше посетительница магазина украла косметику и средства гигиены

Женщину задержали росгвардейцы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
На место происшествия вызывали экипаж вневедомственной охраны.

На место происшествия вызывали экипаж вневедомственной охраны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В гипермаркете Мурманска, что находится на проспекте Ленина, уличили в воровстве 38-летнюю женщину. Та набрала косметики и средств гигиены, сложив все в свою сумку. Минуя кассы, она направилась к выходу, однако ее действия заметили сотрудники магазина.

На место происшествия вызывали экипаж вневедомственной охраны.

- Злоумышленницей оказалась жительница Кандалакши. Ее задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

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