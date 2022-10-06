В Мурманской области дети от 3 до 6 стали чаще болеть ОРВИ

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали о заболеваемости ОРВИ. Так, с 26 сентября по 2 октября ситуация находилась на неэпидемическом уровне.

- Отмечается снижение регистрации новых случаев на 10,12% по сравнению с прошлой неделей. За исключением детей в возрасте 3-6 лет, где отмечено превышение показателя заболеваемости на 3,8%, по всем остальным возрастным группам отмечено снижение заболеваемости, - сообщили в ведомстве.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже вакцинировались 70 385 человек, в том числе 25 855 детей.

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