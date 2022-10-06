Открыт прием заявок на конкурс «Саамское наследие»

Победители конкурса смогут посетить саамскую деревню. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор» приглашает вас принять участие в проекте «Саамское наследие», который направлен на детальное изучение исчезающей культуры коренного малочисленного народа. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта проводится конкурс на знание регионального наследия Кольского Заполярья, а именно саамов и их культуры, быта и религии. Не упускайте шанс прикоснуться к уникальной истории невероятных людей. Присылайте свои работы: видео с рецептами, поделки (вышивка, элемент одежды, аппликации и прочее), рисунки, фотографии, сказки или видеоролики, посвященные культуре саами.

Все участники проекта получат памятные дипломы, а победители конкурса в качестве главного приза смогут побывать в саамской деревне «Самь-Сыйт» в Ловозере, лично познакомиться с представителями коренного малочисленного народа, а также получат призы и подарки от наших партнеров.

Фото: Мурманская региональная общественная организация Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор»

Присылайте ваши работы на электронную почту kpmvv51@gmail.com до 25 октября (укажите ФИО, возраст и контактный номер телефона) и, может, именно вы станете победителем!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru