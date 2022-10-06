Инвалиды не могли попасть в спорткомплекс "Атлет" в Апатитах

Прокуратура города обратилась в суд с иском к ФСК «Атлет» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатитах прокуратура восстанавливала права инвалидов, которые не могли попасть в спортивный комплекс «Атлет».

- Так, в плавательном бассейне на входе и вдоль стены зала у чаши бассейна не было горизонтальных поручней. Здание не оснащено подъемной платформой для доступности помещений второго этажа, кабиной уборной для маломобильных групп населения и индивидуальной душевой. Также чаша бассейна не оборудована мобильным подъемником для спуска на воду северян с ОВЗ, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуратура города обратилась в суд с иском к ФСК «Атлет». Теперь учреждение обязано устранить допущенные нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru