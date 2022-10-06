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Общество6 октября 2022 9:03

В Долине Славы предадут земле останки 132 бойцов Великой Отечественной войны

Траурный митинг состоится 8 октября
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
За сезон 2022 года поисковики нашли останки 132 бойцов.

За сезон 2022 года поисковики нашли останки 132 бойцов.

Фото: Олег ФИЛОНОК

8 октября в Долине Славы состоится траурный митинг, приуроченный к 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В этот день земле предадут останки 132 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Их поисковики нашли в 2022 году.

- Это уже второе захоронение найденных останков воинов за год в Мурманской области. 14 сентября 2022 года церемония прошла в Алакуртти, где состоялась торжественная церемония захоронения 6 погибших защитников Отечества на Кандалакшском направлении, - сообщают в паблике "Патриот Мурмана" (12+).

Начало церемонии в Долине Славы запланировано на 12.00.

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