В Долине Славы предадут земле останки 132 бойцов Великой Отечественной войны

За сезон 2022 года поисковики нашли останки 132 бойцов. Фото: Олег ФИЛОНОК

8 октября в Долине Славы состоится траурный митинг, приуроченный к 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В этот день земле предадут останки 132 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Их поисковики нашли в 2022 году.

- Это уже второе захоронение найденных останков воинов за год в Мурманской области. 14 сентября 2022 года церемония прошла в Алакуртти, где состоялась торжественная церемония захоронения 6 погибших защитников Отечества на Кандалакшском направлении, - сообщают в паблике "Патриот Мурмана" (12+).

Начало церемонии в Долине Славы запланировано на 12.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru