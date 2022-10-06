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Происшествия6 октября 2022 8:33

Житель Мурманска обокрал магазины 17 раз за три месяца

Молодого человека ждет суд
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Молодой человек похитил товаров на общую сумму свыше 76 тысяч рублей.

Молодой человек похитил товаров на общую сумму свыше 76 тысяч рублей.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Мурманске будут судить 23-летнего местного жителя, который совершил 17 краж и грабежей из супермаркетов.

Так, с марта по май этого года, молодой человек похитил товаров на общую сумму свыше 76 тысяч рублей. Под видом добросовестного покупателя он заходил в магазин и складывал в тележку продукты питания, средства бытовой химии, после чего перекладывал все в заранее подготовленные пакеты. Затем северянин, минуя кассы, покидал торговую точку.

- На период расследования уголовного дела мурманчанин был заключен под стражу. Свою вину он признал полностью и дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Заполярья грозит до четырех лет лишения свободы.

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