Житель Мурманска обокрал магазины 17 раз за три месяца

Молодой человек похитил товаров на общую сумму свыше 76 тысяч рублей. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Мурманске будут судить 23-летнего местного жителя, который совершил 17 краж и грабежей из супермаркетов.

Так, с марта по май этого года, молодой человек похитил товаров на общую сумму свыше 76 тысяч рублей. Под видом добросовестного покупателя он заходил в магазин и складывал в тележку продукты питания, средства бытовой химии, после чего перекладывал все в заранее подготовленные пакеты. Затем северянин, минуя кассы, покидал торговую точку.

- На период расследования уголовного дела мурманчанин был заключен под стражу. Свою вину он признал полностью и дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Заполярья грозит до четырех лет лишения свободы.

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