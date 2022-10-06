Житель Мурманской области пытался сбыть почти 60 килограммов наркотиков

Северянину назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мончегорский городской суд вынес приговор жителю Мурманской области, который пытался незаконно сбыть наркотики в особо крупном размере. Северянина признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В суде установили, что с января по февраль 2022 года по указанию лица, в отношении которого возбуждено отдельное уголовное дело, мужчина забрал крупную партию наркотиков из психотропных веществ из тайника в Московской области. В дальнейшем наркотики он хранил в автомобиле для продажи.

Всего правоохранители изъяли из незаконного оборота 58 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

- Северянину назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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