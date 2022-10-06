В Мурманской области резко подорожали капуста и сливочное масло

Больше всего в Заполярье подорожала капуста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманскстат опубликовал данные о последних изменениях цен на продукты, которые относятся к социально значимым товарам. Данные предоставили магазины в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 27 сентября по 3 октября наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 2,4%), яйца, черный байховый чай (на 2,2), пшено (на 1,4), подсолнечное масло (на 0,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,8), вермишель (на 0,7%), - сообщили в Мурманскстате.

При этом цены выросли на капусту, сливочное масло, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, пшеничную муку, куру, соль, репчатый лук и сахар.

Напомним: в конце сентября подешевели овощи.

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