"Учителем города-2022" в Мурманске стала преподаватель английского языка

В День учителя в Мурманске чествовали победителя и призеров городского профессионального конкурса. Фото: администрация Мурманска

5 октября в России отмечали День учителя, и к этому празднику приурочили финал конкурса "Учитель города-2022" в Мурманске. Его участниками стали 25 педагогов.

Победителем конкурса стала учитель английского языка в гимназии №8 Наталья Аболемова. В номинации "Педагогический дебют" отметили учителя истории и обществознания гимназии № 10 Анастасию Палагутину, в номинации "Педагогический поиск"- учителя русского языка и литературы гимназии № 2 Ирину Страшнову и учителя начальных классов школы № 37 Анжеллу Двинину.

- Учителям, продемонстрировавшим высокий уровень педагогического мастерства, вручили дипломы специального образца – за профессионализм, творчество и оригинальность в решении педагогических задач, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

- Также на торжественном мероприятии почетным знаком "За вклад в развитие города Мурманска", за достижения в области образования и науки были награждены заместитель начальника отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Елена Николаевна Кузнецова и Гульфия Абдулловна Ибрагимова, учитель биологии школы №5, - сообщил глава города Игорь Морарь.

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