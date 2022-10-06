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Общество6 октября 2022 7:48

В Мурманске на Пяти Углах смонтировали первую в городе теплую остановку

Здесь можно будет не только погреться, но и зарядить телефон
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Комплекс смонтировали, но пока не подключили. Фото: vk.com/murmanskgroup

Комплекс смонтировали, но пока не подключили. Фото: vk.com/murmanskgroup

В центре Мурманска, на площади Пять Углов, появилась новая теплая остановка. Ее уже смонтировали, но пока не подключили.

Комплекс оснащен инфракрасными обогревателями, также здесь можно подзарядить мобильные устройства. Есть камеры видеонаблюдения.

Всего в городе планируют установить 20 теплых остановочных пунктов.

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