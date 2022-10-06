В Мурманске на Пяти Углах смонтировали первую в городе теплую остановку

Комплекс смонтировали, но пока не подключили. Фото: vk.com/murmanskgroup

В центре Мурманска, на площади Пять Углов, появилась новая теплая остановка. Ее уже смонтировали, но пока не подключили.

Комплекс оснащен инфракрасными обогревателями, также здесь можно подзарядить мобильные устройства. Есть камеры видеонаблюдения.

Всего в городе планируют установить 20 теплых остановочных пунктов.

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