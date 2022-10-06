В Мурманске пройдут встречи для жен и матерей мобилизованных северян

Северянок, чьих мужчин призвали в рамках частичной мобилизации, поддержат. Фото: Мария ЛЕНЦ

Частная мобилизация в Мурманской области продолжается, уже больше 400 северян уехали в часть-формирователь в Санкт-Петербурге. Все мобилизованные получат от государства нужную экипировку и другие предметы.

Но помощь, в том числе и поддержка, нужна семьям тех, кто получил повестки. Для таких северянок организуют специальные встречи, чтобы женщины, объединенными одними переживаниями за своих мужчин, могли поговорить и облегчить душу.

- Женами, матерями, сестрами и дочерьми защитников Родины стали северянки по всей области и мы хотим помочь тем, кто нуждается в общении с теми, кто находится в такой же ситуации. На эти встречи мы будем приглашать специалистов – от психологов до юристов, в зависимости от запросов, которые будут. Мы хотим создать безопасное пространство для общения, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Первая встреча состоится 12 октября в 18.00 в Мурманске в Центре развития добровольчества и поддержки молодежных движений (улица Книповича, 19а, 4 этаж).

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