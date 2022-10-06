17-летний мончегорец сломал подростку кости лица и получил условный срок

Подросток ударил сверстника локтем в лицо. Фото: СКР по Мурманской области

Мончегорский городской суд вынес приговор 17-летнему северянину, который жестоко избил сверстника. Драка произошла 21 июня в городском парке имени Бровцева города металлургов. Как после объяснил нападавший - из-за того, что его жертва якобы распускала о нем слухи.

- Несовершеннолетний нанес потерпевшему удары по лицу – один кулаком и один локтем. В результате у молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, включающую в себя ушиб головного мозга, закрытые переломы лобной кости, стенок глазниц, костей носа, которые оцениваются, как повлекшие за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении агрессивного подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Свою вину мончегорец признал. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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