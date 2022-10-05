В Мурманске задержали агрессивного танцора диско

Мужчину доставили в полицию. Фото: 51.rosguard.gov.ru

Поздней ночью сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал из диско-ресторана, который находится на улице Марата в Мурманске. На место происшествия выехала ближайшая группа задержания.

- Росгвардейцы выяснили у администратора заведения, что один из посетителей начал вести себя неадекватно. Мужчина выражался матом, проявлял агрессию к персоналу, размахивал руками. Своими действиями северянин мешал нормальной работе заведения и отдыху посетителей, а на замечания дебошир не реагировал, уходить не собирался, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Экипаж Росгвардии задержал 56-летнего мурманчанина и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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