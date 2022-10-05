В Мурманске горящий мусор тушили 12 пожарных

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Днем 5 октября в Мурманске на улице Полевой, 4 случился пожар. Там сгорел мусор на площади пять квадратных метров.

- Пожар ликвидирован в 14.27. На месте происшествия работало два пожарно-спасательных подразделения - 12 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Причина случившегося устанавливается.

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