В Мурманске ищут желающих приютить котят из подвала в Росте

Сейчас из подвала выходят только кошка с полосатым котенком. Фото: vk.com/myrosta51

В Росте в подвале одного из домов пытается выжить кошачья семья, неравнодушных северян просят помочь - едой, стерилизацией животных или крышей над головой для них.

- Там живут две кошки: постарше и молодая (примерно 1,5 года) вместе с котятами. Одного из малышей уже порвали собаки, старшая мурлыка тоже пропала. Возможно, найдутся желающие приютить пушистиков, - пишут в группе "Моя Роста" (16+).

Сейчас из подвала выходят только кошка с полосатым котенком, остальных не видно.

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