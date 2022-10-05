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Общество5 октября 2022 14:11

В Мурманской области обрабатывают 81% твердых коммунальных отходов

Показатель за год вырос почти в 2,5 раза
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области планируют выйти на 100% обработку ТКО.

В Мурманской области планируют выйти на 100% обработку ТКО.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область является одним из регионов-лидеров по выполнению "мусорной" реформы в стране. В 2021 году в регионе обрабатывали 33% ТКО, в 2022-м уже 81%, а к 2023 году показатель должен стать стопроцентным.

- Масса образования твердых коммунальных отходов в 2021 году составила 234 тысячи тонн, на утилизацию направили 27,9% при плановом значении 6%, на обработку - 67,9% при плановом значении 26,1%, - сообщил вице-губернатор Алексей Лыженков.

Напомним: с 2023 года в Мурманской области закроют три свалки.

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