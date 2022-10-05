В Мурманской области обрабатывают 81% твердых коммунальных отходов

В Мурманской области планируют выйти на 100% обработку ТКО. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область является одним из регионов-лидеров по выполнению "мусорной" реформы в стране. В 2021 году в регионе обрабатывали 33% ТКО, в 2022-м уже 81%, а к 2023 году показатель должен стать стопроцентным.

- Масса образования твердых коммунальных отходов в 2021 году составила 234 тысячи тонн, на утилизацию направили 27,9% при плановом значении 6%, на обработку - 67,9% при плановом значении 26,1%, - сообщил вице-губернатор Алексей Лыженков.

Напомним: с 2023 года в Мурманской области закроют три свалки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru