В Мурманском областном онкологическом диспансере появился новый томограф

До конца 2022 года на томографе начнут проводить исследования. Фото: gov-murman.ru/

Мурманский областной онкологический диспансер получил компьютерный томограф на 128 срезов. Новый аппарат, купленный за счет федерального бюджета, появился в медучреждении благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Оборудование уже запустили, медицинский персонал проходит обучение.

- Новый аппарат позволяет детализировать изображение и исследовать мелкие образования за более короткое время, что в значительной степени улучшает диагностические возможности онкодиспансера. Кроме того, одним из основных преимуществ данного аппарата является меньшее время сканирования и, соответственно, снижена лучевая нагрузка на пациента, - сообщили в минздраве региона.

До конца 2022 года, после получения необходимых разрешительных документов, на томографе начнут проводить исследования.

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