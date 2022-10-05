В Мурманском областном онкологическом диспансере появился новый томограф

До конца 2022 года на томографе начнут проводить исследования. Фото: gov-murman.ru/
Мурманский областной онкологический диспансер получил компьютерный томограф на 128 срезов. Новый аппарат, купленный за счет федерального бюджета, появился в медучреждении благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Оборудование уже запустили, медицинский персонал проходит обучение.
- Новый аппарат позволяет детализировать изображение и исследовать мелкие образования за более короткое время, что в значительной степени улучшает диагностические возможности онкодиспансера. Кроме того, одним из основных преимуществ данного аппарата является меньшее время сканирования и, соответственно, снижена лучевая нагрузка на пациента, - сообщили в минздраве региона.
До конца 2022 года, после получения необходимых разрешительных документов, на томографе начнут проводить исследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru