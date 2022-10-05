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Происшествия5 октября 2022 13:41

В Кандалакше пожарные спасли чуть не упавшего с четвертого этажа мужчину

К северянину поднялись по автолестнице
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На месте происшествия работали службы экстренного реагирования.

На месте происшествия работали службы экстренного реагирования.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Кандалакше спасли мужчину, который стоял на подоконнике квартиры на высоте четвертого этажа и чуть не упал. Инцидент произошел на улице Горького, 10.

- На месте происшествия работали службы экстренного реагирования - скорая и полиция. Все закончилось благополучно, мужчина вернулся в квартиру, - сообщили в Telegram-канале Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожарные поднялись к северянину при помощи автолестницы.

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