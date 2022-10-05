Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

На время непогоды стоит воздержаться от выхода на природу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманскую область 6 октября нагрянет непогода. Гидрометцентр региона прогнозирует сильный дождь и сильный ветер.
- На время непогоды стоит воздержаться от выхода на природу, не оставлять детей без присмотра взрослых. В случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей необходимо звонить по телефону 112, - предупреждают в ГУ МЧС по Мурманской области.
Напомним: по пляжу в Териберке бродит медведь. Местные жители обнаружили его следы на песке.
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