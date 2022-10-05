В Кольском районе водитель пытался дать сотрудникам ДПС взятку в 95 тысяч рублей

Выяснилось, что в прошлом году северянина лишили водительских прав.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Кольском районе возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мурманчанина, который пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.
По версии следствия, утром 22 сентября сотрудник ДПС остановил Mercedes на 1362 километре трассы Р-21 «Кола». Выяснилось, что в прошлом году северянина лишили водительских прав.
- Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина передал инспекторам в качестве взятки 95 000 рублей. Взятку водитель положил под сумку на заднем левом сиденье служебного автомобиля. Сотрудники полиции деньги не приняли, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
Расследование уголовного дела продолжается.
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