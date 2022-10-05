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Политика5 октября 2022 12:33

Правительство Мурманской области обеспечит мобилизованных дополнительной экипировкой

Помогать в этом будут также предприниматели
Ника СВЕТЛОВА
Для мобилизованных северян закупят все необходимое обмундирование.

Для мобилизованных северян закупят все необходимое обмундирование.

Фото: Александр КОЦ

4 октября состоялось заседание региональной комиссии по вопросам частичной мобилизации. На ней подняли вопрос экипировки призывников.

- При сотрудничестве с Северным флотом эту работу надо активизировать. Мы знаем, как предприниматели и главы администраций оказывают поддержку в части оснащения тем, кто уже выполняет боевые задачи. Правительство Мурманской области дополнительно обеспечит потребности тех, кто мобилизован, - сообщил губернатор Андрей Чибис, который возглавляет комиссию.

Как отметил вице-губернатор Эрик Хисматуллин, обмундирование закупается согласно составленному списку потребностей.

Напомним: в состав комиссии включили омбудсмена по правам человека Михаилов Шилова, который объяснил, почему повестка может прийти студенту.

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