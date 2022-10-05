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Общество5 октября 2022 12:12

В Мурманской области на фоне частичной мобилизации выросло количество браков

Получившие повестку могут пройти ускоренную процедуру
Ника СВЕТЛОВА
Жители Мурманской области стали активнее заключать браки на фоне частичной мобилизации.

Жители Мурманской области стали активнее заключать браки на фоне частичной мобилизации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Для тех, кто получил повестку, ввели ускоренную процедуру заключения брака - в день подачи заявления. На фоне частичной мобилизации в Заполярье выросло количество браков.

- Загсы Мурманской области зарегистрировали 527 браков в сентябре 2022 года. Это на 101 брак больше, чем в этом же месяце в 2021 году. Незначительный рост числа свадебных церемоний отмечался также в июле: в 2022 году на три брака больше, чем в 2021 году, - сообщили в министерстве юстиции Мурманской области.

Всего в этом году в брак вступила уже 3671 пара.

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