В Мурманской области на фоне частичной мобилизации выросло количество браков

Жители Мурманской области стали активнее заключать браки на фоне частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Для тех, кто получил повестку, ввели ускоренную процедуру заключения брака - в день подачи заявления. На фоне частичной мобилизации в Заполярье выросло количество браков.

- Загсы Мурманской области зарегистрировали 527 браков в сентябре 2022 года. Это на 101 брак больше, чем в этом же месяце в 2021 году. Незначительный рост числа свадебных церемоний отмечался также в июле: в 2022 году на три брака больше, чем в 2021 году, - сообщили в министерстве юстиции Мурманской области.

Всего в этом году в брак вступила уже 3671 пара.

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