Мурманская организация сбрасывала сточные воды в Кольский залив без очистки

Организация занимается отведением сточных вод в границах улиц Подгорной, Траловой, Фестивальной и Пригородной. Фото: gov-murman.ru
Мурманская природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Цитадель – 13» в сфере охраны окружающей среды и охраны вод. Организация занимается отведением сточных вод в границах улиц Подгорной, Траловой, Фестивальной и Пригородной без очистки.
- Сброс сточных вод в Кольский залив осуществляется без правоустанавливающих документов, меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания не применяются. Не обеспечены Обществом и водохозяйственные мероприятия, система водоотведения не имеет сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, - сообщили в прокуратуре.
Ведомство направило в суд направлено иск об обязании ООО «Цитадель-13» устранить выявленные нарушения.
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