Полиция проводит проверку после сообщения о заморенных голодом собаках в приюте Никеля

Месяц хвостатые друзья были без еды. Фото: vk.com/club216291113

В Никеле полиция начала проверку после сообщения о трупах истощенных собак, которых волонтеры обнаружили в мини-приюте "Четыре лапы", придя на субботник.

Месяц хвостатые друзья были без еды, оставшись без присмотра. Несколько собак погибли голодной смертью.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, обстоятельства произошедшего устанавливаются. После проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru