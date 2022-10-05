Фотографию из Мурманска использовали для фейка о новом лазерном оружии на спецоперации

Именно эту фотографию, сделанную в декабре 2021 года, некоторые паблики в сети использовали для распространения фейка о новом оружии. Фото: vk.com/pogoda51/Виталий Макаров

4 и 5 октября в сети стала активно распространяться информация, что Россия начала использовать новое современное оружие на спецоперации - лазерный комплекс "Пересвет" для ослепления спутников.

В качестве доказательства авторы приводили фотографии со столбами света в Белгороде, а также кадры с таким же свечением из Мурманска.

Однако для этого фейка использовались старые снимки из Заполярья, которые были сделаны гораздо раньше никакого отношения к вооруженным силам не имеет.

- В определенных [Telegram] каналах запустили "утятину о применении нового оружия", которая начала разлетаться по сети со скоростью света. И в качестве одного из пруфов указали мою фотку, сделанную 8 декабря прошлого года в -28. И прочие фотографии обычных световых столбов. Да, прожектора на Восточной объездной дороге, "работающие по спутникам", это сильно, - написал автор паблика "Погода в Мурманске" (12+) Виталий Макаров.

Световые столбы в Заполярье - явление не редкое. Оно характерно для холодного времени года.

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