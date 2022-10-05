В Мурманске поймали 40-летнего вора женских колготок

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманский супермаркет остался без товара на 15 тысяч рублей из-за недобросовестного посетителя.

Как выяснили сотрудники полиции, вечером мужчина зашел в магазин и, воспользовавшись моментом, когда рядом никого не было, собрал с прилавков товар: женские колготки, флаконы с гелем для стирки, тюбики с зубной пастой, электрическую зубную щетку. Все это он сложил в свой рюкзак и, минуя кассы, покинул магазин.

- Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого безработного 40-летнего мурманчанина. Он сообщил полицейским, что продал похищенный товар первым попавшимся прохожим, а деньги потратил, - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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