26-летний судимый мурманчанин обманул пенсионерку на 300 тысяч рублей

Ранее задержанный за обман пенсионерки мурманчанин уже был судим. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

83-летняя мурманчанка стала жертвой обмана со стороны 29-летнего северянина, который выманил деньги по стандартной схеме.

Он позвонил пенсионерке под видом полицейского и сказал, что ее дочь устроила ДТП. Женщине злоумышленник предложил уладить ситуацию за плату - 300 тысяч рублей. Наличные северянка должна была передать курьеру, что она и сделала. Только после этого женщина догадалась позвонить своей дочери и узнать, случилась ли с той беда. После этого пришлось обращаться уже к настоящим полицейским.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска города Мурманска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний мурманчанин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело из-за мошенничества, до суда он находится под подпиской о невыезде.

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