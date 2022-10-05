В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием маршрутки в Мурманске

В ГИБДД о пострадавших в этой аварии не известно. Фото: vk.com/murmansk_dtp
4 октября в Мурманске на улице Полярные Зори произошло ДТП с участием общественного транспорта - маршрутка, полная пассажиров, столкнулась с легковым автомобилем.
Как рассказали "КП"-Мурманск", в ГИБДД о пострадавших в этой аварии не известно.
- Когда госавтоинспекторы прибыли на место происшествия, то не обнаружили участников ДТП. В ГИБДД никто не обращался за оформлением аварии, - отметила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
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