Житель Кандалакши случайно убил 59-летнего незнакомца ударом в лицо

Северянину грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кандалакше ждет суд 32-летнего местного жителя, который по неосторожности убил незнакомого человека.
Так, в ночь с 13 на 14 июля 2022 года к злоумышленнику, который был пьян, около дома на улице Мира в Зеленоборском подошел ранее незнакомый 59-летний мужчина. Тот тоже был не трезв. Между ними завязался конфликт, который закончился плачевно.
- Незнакомец ударил оппонента, после чего последний ударил мужчину кулаком в лицо, от чего тот упал и ударился затылком об асфальт. От полученной из-за падения тупой травмы головы потерпевший скончался в больнице, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Уголовное дело направлено в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.
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