Администрация Мурманска опубликовала программу празднования 106-летия города

Празднование 106-летия Мурманска состоится 8 октября. Фото: Олег ФИЛОНОК

8 октября в Мурманске состоится праздник в честь 106-летия города. Изначально его запланировали на 1 число, однако после перенесли на неделю.

Программа уже известна. Так, в 13.00 на Семеновском озере пройдет заплыв "моржей", 14.00 на Пяти Углах состоятся радиоконцерт, спортивные состязания и показательные выступления атлетов, в 15.00 начнут работать тематические площадки. С 12.00 до 21.00 на улице Воровского будет работать зона фудкорта «На Севере – вкусно!».

- В18.00 начнется большой концерт на главной сцене, в программе – творческие номера от городских коллективов, ДК им. С.М. Кирова и Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. На площадке возле ГДЦ «Меридиан» выступят творческие коллективы Детской театральной школы города Мурманска, также гостей праздника ждут шоу мыльных пузырей, бармен-шоу и другие представления. Там же для детей будут работать несколько игровых зон и аттракционы, - сообщили в администрации Мурманска.

Шоу дронов и фейерверк отменены.

С подробной программой можно ознакомиться здесь.

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