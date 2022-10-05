Студенты в Мурманской области могут получать повестки в рамках частичной мобилизации

Студенты не подлежат частичной мобилизации.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
В Мурманской области завершен первый этап частичной мобилизации. Ход процесса обсудили во вторник, 4 октября, на заседании профильной комиссии.
На ней подняли вопрос о том, что студенты в Мурманской области также получают повестки. Ситуацию объяснил уполномоченный по правам человека Михаил Шилов.
- Военкомат направляет повестки для уточнения статуса молодого человека. Если он впервые проходит обучение в вузе на очном или очно-заочном отделении, то призыву не подлежит, - пояснил омбудсмен.
Для того, чтобы подтвердить статус студента, достаточно предоставить справку из учебного учреждения.
Напомним: определен список предприятий оборонно-промышленного комплекса, сотрудники которых получают бронь от частичной мобилизации.
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