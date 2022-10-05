Занесенную в Книгу рекордов России "Снежную деревню" в Кировске продают за неопределенную сумму

"Снежная деревня" открылась в Мурманской области 15 лет назад. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2012 году "Снежная деревня" в Кировске официально попала в Книгу рекордов России как самое большое сооружение из снега в России.

Объект успешно функционировал даже в сложные годы, например, во время пандемии. Осенью 2022 года ее бессменный владелец Владимир Комягин сообщил, что выставил "Снежную деревню" на продажу. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений, но цена при этом не обозначена.

Сам Владимир Комягин пока воздерживается от объяснения причин, почему продает бизнес.

"Снежная деревня" открылась в Кировске 15 лет назад, раньше при ней также работал "Ледяной загс". После при объекте стали проводиться конкурсы "Снеголед" и "Бешеная пила".

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