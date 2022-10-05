Вандалы в Североморске испортили детскую площадку и завалили ее мусором

Детская площадка на Сизова в Североморске пострадала от рук вандалов. Фото: vk.com/51jkh

Жители Североморска жалуются на состояние детской площадки у дома №19 на улице Сизова.

- Грязь, мусор, оторванные элементы. Видимо, компания "Инвест-ЖКХ", которая обслуживает и получает деньги, привыкла к отсутствию контроля. Работники вместо того, чтобы приводить площадку в порядок, сидят и курят на ней! - сообщают в паблике "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль" (12+).

В администрации Североморска отметили, что после поступления жалобы на территории убрались, а также собрали поврежденное вандалами покрытие.

Напомним: ранее в Североморске испортили детскую площадку на улице Приморской.

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