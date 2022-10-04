В День города в Мурманске прошел торжественный прием почетных граждан

Почетные северяне активно участвуют в решении городских задач. Фото: Совет депутатов г. Мурманска

В честь 106-й годовщины столицы Заполярья в Мурманске прошел прием почетных жителей города. В торжественном мероприятии приняли участие мэр Мурманска Игорь Морарь и глава администрации города Юрий Сердечкин.

– 4 октября по традиции мы встречаемся с уважаемыми мурманчанами, которые возрождали город после войны, строили, создавали крупные предприятия, обеспечивали жизнедеятельность, – отметил Игорь Морарь. – С этими людьми, мудрыми, опытными всегда есть о чем поговорить, а самое главное – послушать их предложения и советы.

Звание «Почетный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал в городе не меньше 25 лет и внес большой вклад в развитие города. С 1974 по 2022 годы эту награду получили 80 человек из всех сфер деятельности – моряки, преподаватели, строители, врачи, работники культуры.

Почетные северяне активно участвуют в решении городских задач. Благодаря совместной работе властей и почетных граждан в Мурманске появляются новые памятные объекты и благоустраиваются городские пространства.

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