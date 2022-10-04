Военные комиссариаты Мурманской области получили списки предприятий ОПК, сотрудников которых не будут мобилизовать

В Мурманской области завершен первый этап частичной мобилизации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области завершен первых этап частичной мобилизации. Параллельно решается вопрос с тем, кто не должен получить повестку.

- Важным остается вопрос бронирования граждан в период мобилизации. Постановлением правительства РФ от 30 сентября № 1725 утверждены правила предоставления права на отсрочку в организациях оборонно-промышленного комплекса. Перечень доведен до военных комиссариатов. Основанием для освобождения граждан в других организациях считаются списки от руководства, которые подаются через генеральный штаб, - сообщил врио военного комиссара Мурманской области Александр Кузькин.

Как уточнили в оперштабе, организация имеет право забронировать своих работников в возрасте начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru