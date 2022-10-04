В Кандалакше сгорели три автомобиля

Причины случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

4 октября в Кандалакше на Объездной улице вспыхнули сразу три автомобиля без регистрационных номеров. Пожар случился в 30 метрах от дома №6.

Огнеборцы потушили машины за 20 минут.

- Три автомобиля обгорели на общей площади 20 квадратных метров. Всего в тушении пожара участвовали пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru